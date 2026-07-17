Το συγκινητικό αντίο της αδερφής του Λορέντζο Καριέρε

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια
Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδερφή του Λορέντζο Καριέρε στα social media, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν λόγια».
Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar», σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα 51 του χρόνια.
Η ετεροθαλής αδερφή του, Λιάνα Καριέρε Οικονομίδου προχώρησε την Πέμπτη σε μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας έτσι δημόσια τον Λορέντζο Καριέρε. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε μία φωτογραφία του από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Αδερφούλη μας λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση Λορεντζίνο μου».
Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν γιος της τραγουδίστριας και ηθοποιού, Ματούλας και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Μετά τον χωρισμό τους, ο Ρομπέρτο Καριέρε δημιούργησε μία νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.
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