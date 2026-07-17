Το συγκινητικό αντίο της αδερφής του Λορέντζο Καριέρε

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδερφή του Λορέντζο Καριέρε στα social media, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη της για την απώλειά του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχουν λόγια».

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι «Bar», σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα 51 του χρόνια.

Η ετεροθαλής αδερφή του, Λιάνα Καριέρε Οικονομίδου προχώρησε την Πέμπτη σε μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας έτσι δημόσια τον Λορέντζο Καριέρε. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίησε μία φωτογραφία του από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Αδερφούλη μας λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση Λορεντζίνο μου».