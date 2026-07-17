Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ορόσημο η 24η Ιουλίου

Με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουλίου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα λογιστικά γραφεία «τρέχουν» να διαχειριστούν τον όγκο δουλειάς που απαιτείται, ενώ την ίδια στιγμή ό μηχανισμός της ΑΑΔΕ «προθερμαίνεται» για εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ πρόσφατα ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων ορίζοντας την 24η Ιουλίου ως καταληκτική ημερομηνία.

Από την 25η Ιουλίου και μετά, η ΑΑΔΕ θα εξαπολύσει «σαφάρι» για ελέγχους, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα, λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρίσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Τα πρόστιμα που θα κληθούν να καταβάλουν μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και το 50% του φόρου της επιπλέον φορολογικής οφειλής.

Για τα φυσικά πρόσωπα, η βασική καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από τις 15 στις 24 Ιουλίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα της έκπτωσης 2% στον φόρο που προκύπτει από την εκκαθάριση.

Η προθεσμία πληρωμής, όμως, δεν ακολουθεί την παράταση. Για να χορηγηθεί η έκπτωση, ο συνολικός φόρος θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ανεξάρτητα από το πότε υποβλήθηκε η δήλωση μέσα στη νέα προθεσμία.

Μέχρι στιγμής εκκρεμούν ακόμη περίπου 500.000 δηλώσεις προκειμένου να προσεγγιστεί ο περσινός αριθμός των 6,9 εκατ. δηλώσεων. Πέρα από τα πρόστιμα , στις επιβαρύνσεις προστίθενται και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και υπολογίζονται επί του φόρου που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, το πρόστιμο υπολογίζεται κλιμακωτά επί της διαφοράς του κύριου φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο και προβλέπονται οι εξής ποινές:

Πρόστιμο 10% επί της διαφοράς, όταν αυτή αντιστοιχεί στο 5% έως 20% του αρχικά δηλωθέντος φόρου

Πρόστιμο 25%, όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% και φτάνει έως το 50% του φόρου

Πρόστιμο 50% επί της διαφοράς, όταν ο πρόσθετος φόρος υπερβαίνει το 50% του φόρου που είχε αρχικά δηλωθεί

Για δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος, καθώς και για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογουμένου και τα βιβλία που τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Για τις ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, οι ποινές είναι ακόμη βαρύτερες, καθώς το πρόστιμο καθορίζεται στο 50% της διαφοράς φόρου που προκύπτει από τον έλεγχο.

Σχετικά με την ανακριβή δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όταν οι ίδιες μεταβολές επαναλαμβάνονται σε δηλώσεις περισσότερων ετών επιβάλλεται, υπό προϋποθέσεις, ένα μόνο πρόστιμο.

Μετακινείται και το πόθεν έσχες

Η αλλαγή της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων επηρεάζει και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, καθώς η σχετική προθεσμία συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις πόθεν έσχες μεταφέρεται από τις 15 στις 24 Οκτωβρίου 2026.

Αντίθετα, δεν αλλάζει η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων, καθώς και από φορολογουμένους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μέσα στο 2025.