Φορτηγό με κοτόπουλα ανατράπηκε στην Ιόνια Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) στην Ιόνια Οδό, όταν φορτηγό όχημα που μετέφερε κοτόπουλα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε επί του οδοστρώματος.

Το περιστατικό συνέβη στο 163,1ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας Ιωάννινα – Αντίρριο, στην περιοχή πλησίον του Γυμνοτόπου Άρτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από την πορεία του και ανετράπη, χωρίς να υπάρξει εγκλωβισμός του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του συμβάντος και την απομάκρυνση του οχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του φορτηγού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



e-maistros.gr