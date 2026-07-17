Ματσούκι Αγρινίου: Άγρια άλογα κατέβηκαν στη λίμνη για μια ανάσα δροσιάς

Αγέλη άγριων αλόγων της ορεινής περιοχής του Πεταλά εθεάθη τις προηγούμενες ημέρες στο Ματσούκι του δήμου Αγρινίου.

Χρήστης του TikTok κατάφερε και απαθανάτισε σε βίντεο τις στιγμές που κατέβηκαν από το βουνό για μια ανάσα δροσιάς στη λίμνη Στράτου.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες να κατεβαίνουν στα πεδινά για το νερό στις λίμνες του Αχελώου.