Έλεγχοι από ΑΑΔΕ μετά τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

«Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει τη φετινή φορολογική τους δήλωση, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 24 Ιουλίου η ΑΑΔΕ ξεκινά νέο κύκλο ψηφιακών ελέγχων».

Μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, η φορολογική διοίκηση θα αναζητήσει πιθανές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και στα δεδομένα που διαθέτει, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, λαθών και ανακριβών καταχωρίσεων.

Οι φορολογούμενοι που θα εντοπιστούν με ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς το ύψος των προστίμων εξαρτάται από τη διαφορά φόρου που θα προκύψει μετά τον έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει έως και το 50% του επιπλέον φόρου.

Τα πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις

Ειδικότερα, για τις ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος προβλέπονται κλιμακωτές κυρώσεις.

Όταν η διαφορά φόρου κυμαίνεται από 5% έως 20% σε σχέση με τον αρχικά δηλωθέντα φόρο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της διαφοράς.

Αν η απόκλιση ξεπερνά το 20% και φτάνει έως το 50%, το πρόστιμο αυξάνεται στο 25%.

Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων αποκλίσεων, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο 50% της διαφοράς φόρου.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν αμφιβολίες για την ορθότητα της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν ξανά τα στοιχεία που έχουν υποβάλει και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις, να προχωρήσουν σε διορθωτική δήλωση.

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο ισχύει έως τις 24 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η παράταση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις δεν περιορίζονται μόνο στα πρόστιμα. Σε περίπτωση που προκύψει πρόσθετος φόρος, επιβάλλονται και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι αυξάνουν το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος.

Παράλληλα, για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την ιδιότητα του υπόχρεου.

Οι κυρώσεις για ΦΠΑ και Ε9

Αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις στις περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, όπου το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το 50% της διαφοράς φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο.

Την ίδια στιγμή, για λανθασμένες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων μεταβολών που αφορούν περισσότερα φορολογικά έτη μπορεί να επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο.