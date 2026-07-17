Έκλειψη Ηλίου: Ο πλήρης οδηγός για το σπάνιο ουράνιο θέαμα, από πού και πώς θα το δείτε

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει πριν πραγματοποιηθεί η σπάνια έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή σε συγκεκριμένα μέρη ανά τον κόσμο.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου σε διάφορες χώρες, με τους λάτρεις να έχουν ήδη οργανώσει ταξίδια προκειμένου να το θαυμάσουν από κοντά.

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες ταξιδιώτες και λάτρεις της αστρονομίας σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στη ζώνη της ολικότητας. Ειδικότερα, η Αρκτική, η ανατολική Γροιλανδία, η δυτική Ισλανδία, ο Ατλαντικός Ωκεανός και η βόρεια Ισπανία θα έχουν την τιμητική τους.

Οι τυχεροί θα δουν την ημέρα να μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε νύχτα, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό στέμμα του Ήλιου. Μάλιστα, οι ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμη και την παρατήρηση του βόρειου σέλαος, ενώ η κορύφωση της βροχής διαττόντων Περσείδων την ίδια νύχτα υπόσχεται ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα.

Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ολικότητας

Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τις καλύτερες συνθήκες να καταγράφονται κοντά στην Ισλανδία.

Στην Ισπανία, το φαινόμενο θα εκτυλιχθεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η Γροιλανδία αποτελεί επίσης κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις των εκλείψεων.

Τον φαινόμενο φέτος έχει και ιστορική σημασία. Θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα παρατηρηθεί από την Ισλανδία από το 1954 και η πρώτη στην Ισπανία από το 1905.

Η ηπειρωτική Ευρώπη δεν έχει βιώσει ολική έκλειψη από το 1999.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η βορειοδυτική Αφρική, ο Καναδάς και περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθήσουν το φαινόμενο ως μερική έκλειψη.

Γιατί συμβαίνει μια ολική έκλειψη Ηλίου

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον φωτεινό δίσκο του.

Η εντυπωσιακή αυτή ευθυγράμμιση είναι εφικτή επειδή ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά και σχεδόν 400 φορές πιο μακριά από τη Γη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σχεδόν με ίδιο μέγεθος στον ουρανό.

Παρότι ολικές ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάπου στον πλανήτη περίπου κάθε 16 μήνες, για μια συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, καθώς μπορεί να επαναληφθούν έπειτα από αρκετούς αιώνες.

Δέκα προορισμοί για την ολική έκλειψη του 2026

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Σκορσμπισούντ (Scoresby Sund) στη Γροιλανδία, όπου η ολικότητα θα διαρκέσει έως 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, προσφέροντας μία από τις μεγαλύτερες διάρκειες παρατήρησης παγκοσμίως.

Η Ισλανδία αποτελεί επίσης έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για την έκλειψη. Στη χερσόνησο Σνέφελσνες η ολικότητα θα φτάσει τα 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, ενώ στη χερσόνησο Ρέικιανες θα διαρκέσει έως 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα. Στην πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ, οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν περίπου ένα λεπτό ολικότητας.

Η Ισπανία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της διαδρομής της έκλειψης, με αρκετές πόλεις και περιοχές να προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες παρατήρησης. Στη Λεόν και το Μπούργκος η ολικότητα θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα, ενώ στο Δέλτα του Έβρου θα φτάσει το 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα. Στην Αρενάλ, στη Μαγιόρκα, η διάρκεια υπολογίζεται σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα, στη Σαραγόσα σε 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα και στη Λα Κορούνια σε 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα.

Οι συγκεκριμένοι προορισμοί συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιλογές για όσους επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία της ολικής έκλειψης Ηλίου, συνδυάζοντας τη μοναδική θέα του φαινομένου με το ταξίδι σε ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ευρώπης και της Αρκτικής.