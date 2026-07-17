Δυτική Ελλάδα: Τα τροχαία συνεχίζουν να αφήνουν πίσω τους ανθρώπινες απώλειες – Οι αριθμοί που προκαλούν προβληματισμό

Σημαντικό προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας για τα τροχαία ατυχήματα, καθώς οι ανθρώπινες απώλειες και οι τραυματισμοί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα 13 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Αναλυτικά:

Αχαΐα: 6 θανατηφόρα τροχαία με 7 νεκρούς.

Ηλεία: 3 θανατηφόρα τροχαία με 3 νεκρούς.

Αιτωλία: 2 θανατηφόρα τροχαία με 2 νεκρούς.

Ακαρνανία: 2 θανατηφόρα τροχαία με 2 νεκρούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα τραυματίστηκαν συνολικά 145 άτομα, εκ των οποίων 6 σοβαρά και 139 ελαφρά.

Ειδικότερα, οι σοβαροί τραυματισμοί αφορούσαν δύο περιστατικά στην Αχαΐα και τέσσερα στην Ηλεία, ενώ οι ελαφροί τραυματισμοί κατανέμονται ως εξής: 43 στην Αχαΐα, 40 στην Ακαρνανία, 29 στην Ηλεία και 27 στην Αιτωλία.

Τα στοιχεία του 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας έχασαν τη ζωή τους 42 άνθρωποι, ενώ καταγράφηκαν 40 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

Αναλυτικά, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν:

15 στην Αχαΐα,

9 στην Ηλεία,

10 στην Αιτωλία,

8 στην Ακαρνανία.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 24 τροχαία με σοβαρό τραυματισμό και 400 τροχαία με ελαφρύ τραυματισμό.

Η εικόνα τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026

Τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα 47 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων:

4 θανατηφόρα, με 5 νεκρούς,

3 με σοβαρό τραυματισμό 4 ατόμων,

40 με ελαφρύ τραυματισμό 46 ατόμων.

Τον Ιούνιο του 2026 σημειώθηκαν 51 τροχαία ατυχήματα, έναντι 34 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από αυτά:

1 ήταν θανατηφόρο με έναν νεκρό,

2 είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων,

48 προκάλεσαν τον ελαφρύ τραυματισμό συνολικά 65 ατόμων.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη».