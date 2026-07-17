Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών «Welcome to UP 2026»

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 2026 «Welcome to up 2026» θα πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 13:00.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Κτίριο Πρυτανείας (1ος όροφος), όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και οι δράσεις της φετινής διοργάνωσης που απευθύνεται στους νέους φοιτητές του Ιδρύματος.

Το «Welcome to UP 2026» αποτελεί τον θεσμό υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσα από ενημερωτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, καθώς και οι στόχοι της φετινής διοργάνωσης.