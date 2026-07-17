Δύο ακόμη ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Δυτικής Ελλάδας στον ΣΥΡΙΖΑ

Την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ανακοίνωσαν οι Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας με επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής
Νέες απώλειες καταγράφει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς δύο βουλευτές από τη Δυτική Ελλάδα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους και την ανεξαρτητοποίησή τους.
Πρόκειται για τον βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό, και τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα, οι οποίοι γνωστοποίησαν την απόφασή τους με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Στην επιστολή του, ο Διονύσης Καλαματιανός αναφέρει ότι «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας», ενώ η σχετική ανακοίνωση διαβάστηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ανάλογη ήταν και η επιστολή του Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος επικαλείται τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής για την αποχώρηση από κοινοβουλευτική ομάδα και σημειώνει:
«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας».
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