Δύο ακόμη ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Δυτικής Ελλάδας στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέες απώλειες καταγράφει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς δύο βουλευτές από τη Δυτική Ελλάδα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους και την ανεξαρτητοποίησή τους.

Πρόκειται για τον βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό, και τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα, οι οποίοι γνωστοποίησαν την απόφασή τους με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στην επιστολή του, ο Διονύσης Καλαματιανός αναφέρει ότι «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας», ενώ η σχετική ανακοίνωση διαβάστηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής.