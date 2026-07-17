Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, Δυο μαύρα πουκάμισα.

Το backstage φωτογραφικό υλικό από τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, μάς μεταφέρει στην Κρήτη, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία δύο αχώριστων, αδελφικών φίλων και μιας γυναίκας που θα μπει στη ζωή τους και θα ανατρέψει όσα θεωρούσαν δεδομένα, αρχής γενομένης από τη σχέση τους.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών, οι οποίοι χωρίς να το θέλουν – ή να το φαντάζονται – θα βρεθούν σε έναν κόσμο όπου τα μυστικά, οι ενοχές και τα πάθη θα καθορίσουν τη μοίρα τους.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη.