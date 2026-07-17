Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού - Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της

Στην Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής η σορός της Μάρω Κοντού.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άτομα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάτρου θα την αποχαιρετήσουν σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο κινηματογραφικός της έρωτας, «Αντωνάκης», δηλαδή ο Γιώργος Κωνσταντίνου αλλά και ο πολύ καλός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η είδηση θανάτου της «Ελενίτσας» έπεσε σαν «βόμβα» στο ελληνικό κοινό.

Η μεγάλη ηθοποιός έδινε σκληρή μάχη για την υγεία της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» την Τετάρτη