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Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού - Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της

Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού - Σ...

Γέμισε με στεφάνια η Μητρόπολη Αθηνών για την μνήμη της - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής

Στην Μητρόπολη Αθηνών έφτασε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής η σορός της Μάρω Κοντού.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άτομα από τον χώρο της πολιτικής και του θεάτρου θα την αποχαιρετήσουν σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο κινηματογραφικός της έρωτας, «Αντωνάκης», δηλαδή ο Γιώργος Κωνσταντίνου αλλά και ο πολύ καλός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η είδηση θανάτου της «Ελενίτσας» έπεσε σαν «βόμβα» στο ελληνικό κοινό.

Η μεγάλη ηθοποιός έδινε σκληρή μάχη για την υγεία της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» την Τετάρτη

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#tags Μάρω Κοντού
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