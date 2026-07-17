Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαιτητής του τελικού όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαι...

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς

Σχεδόν δυο ημέρες έμειναν για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς την Κυριακή (19/7) στις 22:00 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back to back, έπειτα από τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).

Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς μετά τη σχετική ανακοίνωση.

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μουντιάλ 2026
Sports
Ποδόσφαιρο
["\u039c\u03bf\u03c5\u03bd\u03c4\u03b9\u03ac\u03bb 2026"]
838329
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports