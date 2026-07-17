Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαιτητής του τελικού όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε

Σχεδόν δυο ημέρες έμειναν για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς την Κυριακή (19/7) στις 22:00 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back to back, έπειτα από τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).

Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς μετά τη σχετική ανακοίνωση.