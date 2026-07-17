Ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη

Την αναξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη.

«Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες», αναφέρει σε δήλωσή της.

Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ' εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: «Ν' αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».