Χαλκιδική: Σπαραγμός στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο

Παραμένει διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδερφή της.

Η τραγική είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική έγινε γνωστή και στην Μολδαβία με τα μέσα της χώρας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά.

Η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σορών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Παράλληλα η εικόνα του άτυχου ζευγαριού κάνει τον γύρο των social media στη Μολδαβία επισημαίνοντας το τραγικό γεγονός και μέσα από αναρτήσεις καλούν σε οικονομική ενίσχυση.