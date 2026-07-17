O Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών στη Λιτανεία της Αγίας Μαρίνας στη Γουμενίσσα Καλαβρύτων

Με αισθήματα βαθιάς πίστης, σεβασμού και προσήλωσης στις παραδόσεις του τόπου μας, ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, στη Γουμένισσα Καλαβρύτων.

Μέλη του Συλλόγου, ντυμένα με τις παραδοσιακές καλαβρυτινές φορεσιές και φέροντας το ιστορικό λάβαρο του Συλλόγου, έλαβαν μέρος στη Θεία Λειτουργία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Μαρίνας στους δρόμους του χωριού, μαζί με πλήθος πιστών, κατοίκων και επισκεπτών που προσήλθαν για να τιμήσουν τη χάρη της Αγίας.

Η παρουσία του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πατρών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της ιδιαίτερης πατρίδας μας αποτελεί διαχρονική έκφραση σεβασμού προς την Ορθόδοξη παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα από τέτοιες δράσεις διατηρούνται ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και οι δεσμοί των απανταχού Καλαβρυτινών με τον τόπο καταγωγής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον εφημέριο του Ιερού Ναού, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους κατοίκους της Γουμενισσας και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της πανηγύρεως και της λιτανείας, προσφέροντας σε όλους μια ξεχωριστή πνευματική εμπειρία.