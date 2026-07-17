Μεγάλες διεθνείς διακρίσεις για τη γυναικεία χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας στο 30ό Διεθνές Διαγωνισμό Χορωδιών Πρέβεζας

Με τρεις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις επέστρεψε η γυναικεία χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας από τη συμμετοχή της στο 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας και στον 30ό Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών, έναν από τους σημαντικότερους χορωδιακούς θεσμούς της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Πρέβεζα.

Η χορωδία απέσπασε:

Πρώτο Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία «Καλύτερη Ελληνική Χορωδία», με βαθμολογία 90,6.

Ασημένιο Μετάλλιο στην κατηγορία «Ελεύθερο Πρόγραμμα Αυθεντικής Χορωδιακής Μουσικής», με βαθμολογία 88,1.

Ειδικό Βραβείο, που εξασφαλίζει ελεύθερη συμμετοχή της χορωδίας στο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ Musica Orbis στην Πράγα.

Η Τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό Ρωμαϊκό Ωδείο της Αρχαίας Νικόπολης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, η οποία συγκέντρωσε χορωδίες, μαέστρους και μουσικούς από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τη Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία», η οποία, με τον Πρόεδρο κ. Κοσμά Κορωναίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Οργανωτική Επιτροπή και τους πολυάριθμους εθελοντές, προσέφερε μία άρτια διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό κύρος του θεσμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση προσέδωσε η παρουσία της διεθνούς κριτικής επιτροπής, αποτελούμενης από τους Ambrož Čopi, John Fitzpatrick, Marco Antonio García de Paz, Dr. Eduardo García-Novelli, Leo Li, Pearl Shangkuan και Κατερίνα Βασιλικού, προσωπικότητες με σημαντική προσφορά στη διεθνή χορωδιακή μουσική.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της πιανίστριας Ντίνας Ανδρουτσοπούλου, η οποία συνόδευσε τη χορωδία με υψηλό επαγγελματισμό και μουσική ευαισθησία, καθώς και της βιολονίστριας Έβης Γκιώνη, η οποία ερμήνευσε με εξαιρετική εκφραστικότητα το έργο «Trisagion», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της εμφάνισης.



Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς, της καλλιτεχνικής συνέπειας και της αφοσίωσης των μελών της χορωδίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της BelCantes στον χώρο της διεθνούς χορωδιακής δημιουργίας.

Η μαέστρος της χορωδίας, Έλενα Δρουκοπούλου, συνεχάρη όλα τα μέλη για την εξαιρετική τους προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι οι επιτυχίες αυτές αποτελούν καρπό συλλογικής εργασίας, εμπιστοσύνης και αγάπης για τη χορωδιακή μουσική.

Με δύο μετάλλια, ένα Πρώτο Βραβείο και ένα Ειδικό Βραβείο στις αποσκευές της, η BelCantes επιστρέφει στην Πάτρα, συνεχίζοντας με ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση και αισιοδοξία τη δημιουργική της πορεία, εκπροσωπώντας επάξια την πόλη και την Ελληνική χορωδιακή τέχνη σε διεθνές επίπεδο.