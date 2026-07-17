Επίδομα γέννησης: Έως 15.000 ευρώ από δήμους – Ποιοι δίνουν οικονομική ενίσχυση

Οι δήμοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αρκετές δημοτικές αρχές στη χώρα εφαρμόζουν ήδη προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με τα ποσά των επιδομάτων να φτάνουν ακόμη και τις 15.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας που καταγράφουν σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι δήμοι μπορούν να αποφασίζουν τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.

Το ύψος του επιδόματος, τα εισοδηματικά όρια, καθώς και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα καθορίζονται από κάθε δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου.

Παράλληλα, το δημοτικό επίδομα προβλέπεται να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και να μην υπόκειται σε συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι δήμοι που ήδη καταβάλλουν επίδομα γέννησης

Στον δήμο Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία, η ενίσχυση ξεκινά από 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και αυξάνεται κλιμακωτά, φτάνοντας έως και τις 15.000 ευρώ για τη γέννηση έκτου παιδιού.

Στον δήμο Πύλου – Νέστορος προβλέπεται οικονομική ενίσχυση που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να ανέλθει έως τις 5.000 ευρώ.

Ο δήμος Αποκορώνου στην Κρήτη χορηγεί 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 2.500 ευρώ για το τρίτο και για κάθε επόμενο.

Αντίστοιχα, στον δήμο Νοτίου Πηλίου παρέχεται επίδομα 3.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου παιδιού, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι ακόμη δήμοι εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα

Οικονομικά κίνητρα για τη στήριξη των γεννήσεων έχουν θεσπίσει επίσης οι δήμοι Νάουσας, Σερβίων, Σουλίου και Ακτίου – Βόνιτσας.

Παράλληλα, ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υιοθετήσει και ορισμένοι δήμοι της Αττικής, με διαφορετικά ποσά και προϋποθέσεις, ανάλογα με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Το δημοτικό επίδομα προστίθεται στην κρατική ενίσχυση

Το επίδομα που μπορεί να χορηγεί ένας δήμος δεν αντικαθιστά το κρατικό επίδομα γέννησης του ΟΠΕΚΑ.

Εφόσον μια οικογένεια πληροί τις προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει τόσο την κρατική ενίσχυση όσο και το δημοτικό βοήθημα.

Έτσι, το συνολικό ποσό που μπορεί να εισπράξει ένα νοικοκυριό μετά τη γέννηση ενός παιδιού αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα με υψηλά ποσά οικονομικής ενίσχυσης.