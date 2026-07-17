Συνταγή για μαργαρίτα χωρίς αλκοόλ

Όλοι ξέρουμε ότι ζέστη και αλκοόλ δεν είναι ο καλύτερος συνδυασμός.

Για αυτό και έρχεται αυτή η συνταγή που δίνει όλη τη γεύση του κλασικού κοκοτέιλ Μαργαρίτα χωρίς τον πρωινό πονοκέφαλο του αλκοόλ.

Τα υλικά

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. σπόροι κόλιανδρου

100 ml βραστό νερό

1 κ.γ. μηλόξιδο

¼ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

75 ml χυμός λάιμ

200 ml νερό καρύδας

Παγάκια

2 φέτες λάιμ, για το γαρνίρισμα

Η διαδικασία

Βάλτε τη ζάχαρη και τους σπόρους κόλιανδρου σε μια πυρίμαχη κανάτα ή ένα μπολ. Περιχύστε με το βραστό νερό και αφήστε το μείγμα να σταθεί για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Προσθέστε το μηλόξιδο και τη βανίλια και ανακατέψτε καλά. Σουρώστε το μείγμα για να αφαιρέσετε τους σπόρους κόλιανδρου. Προσθέστε τον χυμό λάιμ και ανακατέψτε.

Μεταφέρετε το υγρό σε ένα ρηχό δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη ή σε παγοθήκη και αφήστε το στην κατάψυξη για 2-3 ώρες, μέχρι να αρχίσει να παγώνει αλλά να μην έχει στερεοποιηθεί εντελώς.

Βγάλτε το παγωμένο μείγμα και βάλτε το σε μπλέντερ που μπορεί να θρυμματίζει πάγο. Προσθέστε το νερό καρύδας και μια χούφτα παγάκια. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να αποκτήσουν λεία, παγωμένη και γρανιτέ υφή. Μοιράστε το ρόφημα σε δύο χαμηλά ποτήρια ή ποτήρια μαργαρίτας και γαρνίρετε με μια φέτα λάιμ.

Το tip

Σερβίρουμε αμέσως για μέγιστη δροσιά και φρεσκάδα.

* Πηγή: Vita