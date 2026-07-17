Παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στον Άγιο Βασίλειο Πατρών

Πολιτική εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου Πατρών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μήλης, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος και ανέπτυξε τις θέσεις του για ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στις επόμενες εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής και σε μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, τόνισε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο και εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί να εκπροσωπήσει τις κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.