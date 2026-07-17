Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιώργο Φλωρίδη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου της αχαιής βουλευτού:

Η κα. Αλεξοπούλου ζήτησε από τον κ. Φλωρίδη την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα νέα κτίρια που θα εξυπηρετούν τις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι από το επόμενο έτος η πόλη θα διαθέτει τρεις χώρους για τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών: το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο, το κτίριο του πρώην ΟΤΕ στην οδό Γούναρη, όπου θα μεταφερθούν τα Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και το ακίνητο της οδού Μαιζώνος, για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης.

Η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης επισημάνθηκε ότι αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με απτά πλέον αποτελέσματα. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται, σε συνδυασμό με τον νέο δικαστικό χάρτη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης των πολιτικών αποφάσεων, ο οποίος έχει περιοριστεί σχεδόν κατά 50%. Παράλληλα, η επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, των τηλεδικών και της ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων επιταχύνει τις διαδικασίες, διευκολύνει την καθημερινότητα των λειτουργών της Δικαιοσύνης και των πολιτών και περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου έθεσε, επίσης, την ανάγκη για συνέχιση της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε τις σημαντικές προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη διαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, παράλληλα με την περαιτέρω ενδυνάμωση της Δικαστικής Αστυνομίας, ώστε το δικαστικό σύστημα να λειτουργεί ακόμη πιο γρήγορα.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης αποτελεί βασικό γνώρισμα ενός Σύγχρονου Κράτους. Με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, το νέο δικαστικό χάρτη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναβάθμιση των υποδομών, τις συνεχείς προσλήψεις προσωπικού και την ενίσχυση της Δικαστικής Αστυνομίας, η Δικαιοσύνη γίνεται πιο γρήγορη και πιο λειτουργική, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των δικαστηρίων προς όφελος των πολιτών, των δικαστικών λειτουργών και των εργαζομένων.

Ο στόχος, η Ελλάδα έως το 2030 να συγκαταλέγεται στις πέντε ταχύτερες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης στην απονομή της Δικαιοσύνης αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας συνεκτικός σχεδιασμός, ο οποίος εφαρμόζεται με συνέπεια και θεσμική συνέχεια από την Κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη».