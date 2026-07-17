Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη στην οδό Καλλιδρόμου για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.