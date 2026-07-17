Η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει τις διακοπές της στο Κατάκολο

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στα πάτρια εδάφη για την δημοσιογράφο
Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς απολαμβάνει η Αγγελική Νικολούλη.
Έπειτα από μία απαιτητική και δύσκολη σεζόν με πολλές υποχρεώσεις , η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» ξεκουράζεται στο Κατάκολο.
Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές
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