Η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει τις διακοπές της στο Κατάκολο

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς απολαμβάνει η Αγγελική Νικολούλη.

Έπειτα από μία απαιτητική και δύσκολη σεζόν με πολλές υποχρεώσεις , η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» ξεκουράζεται στο Κατάκολο.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές