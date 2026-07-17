Μυρσίνη Ηλείας: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Δημήτρη Βεσκούκη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Μυρσίνης Ηλείας θα αποχαιρετήσουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου τον 21χρονο Δημήτρη Βεσκούκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα.

Η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Βεσκούκη θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυρσίνης, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο πρόωρος και άδικος χαμός του 21χρονου έχει βυθίσει στο πένθος τη Μυρσίνη και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο Δημήτρης καταγόταν από το χωριό, ενώ το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην Αθήνα, σε κατασκευαστική εταιρεία στο Ελληνικό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του αριθμού 33. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να τραυματιστεί βαρύτατα. Διασώστες του ΕΚΑΒ τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 80χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.

Το ιδιαίτερο κάλεσμα των φίλων του

Μέσα από μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλοι του Δημήτρη καλούνται να φορέσουν λευκά μπλουζάκια και να συγκεντρωθούν έξω από την εκκλησία με τις μοτοσικλέτες ή τα αυτοκίνητά τους, προκειμένου να τον τιμήσουν και να του απευθύνουν το δικό τους τελευταίο «αντίο».