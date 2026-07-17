ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μιλτιάδης Ζαμπάρας

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε την Πέμπτη την ανεξαρτητοποίησή του, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

«Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθου 16 του Κανονισμού της Βουλής. Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της Αιτωλοακαρνανίας», ανέφερε συγκεκριμένα.