Πάτρα: Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου για το εργατικό ατύχημα στις οπτικές ίνες- Ζητά διερεύνηση των συνθηκών

Νέα διάσταση αποκτά το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στην Πάτρα, όταν σκαπτικό μηχάνημα ήρθε σε επαφή με υπόγειο καλώδιο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας έκρηξη και τον τραυματισμό εργαζομένου.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, με τον χειριστή του μηχανήματος να τραυματίζεται από υλικά που εκτινάχθηκαν και να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Από το συμβάν προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν κατοικίες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια του ατυχήματος, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές εκτιμήσεις, μεταξύ των οποίων και ότι το υπόγειο καλώδιο ενδεχομένως δεν βρισκόταν στο προβλεπόμενο βάθος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Με ανακοίνωσή τους, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας γνωστοποίησαν ότι εκπρόσωποί τους βρέθηκαν στο σημείο αμέσως μετά το ατύχημα, ζητώντας τη διακοπή των εργασιών μέχρι να καταγραφεί το συμβάν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Οι δύο φορείς καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν εάν κατά την εκτέλεση του έργου τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας, να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.

Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στους χώρους εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης σε εργοτάξια και οικοδομές.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά σε πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό περιστατικό στην Πάτρα, με την επισήμανση ότι απαιτείται συνεχής εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους εργασίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αντίστοιχων συμβάντων.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Συνδικάτο Οικοδόμων εύχονται ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο εργαζόμενο και ζητούν την πλήρη διερεύνηση του χθεσινού ατυχήματος από τις αρμόδιες αρχές.