Ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ , ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Ραγκούσης, ακολουθώντας το μπαράζ παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών της Κουμουνδούρου.

Ο πρώην υπουργός, Γιάννης Ραγκούσης, στην ανακοίνωσή του, απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία από το 2019 έως και σήμερα.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», ανέφερε συγκεκριμένα στη δήλωσή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει γνωστά τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος, ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ «βυθίστηκε» σε μία από τις βαθιές κρίσεις στην ιστορία του.

Οι παραιτήσεις και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ την Πέμπτη, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα.

Οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζονται, ωστόσο, στα κομματικά όργανα. Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα γνωστοποίησαν και η Καλλιόπη Βέττα και ο Κώστας Μπάρκας, ενημερώνοντας με επιστολές τους τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, είχαν ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή τους ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος.

Μία ημέρα αργότερα, με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.