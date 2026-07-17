Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 17:30 μμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
02:00 - 08:00
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-17:30 & 21:00-08:00
ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-17:30
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-17:30
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00 Σαβ. : 8.30 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ)
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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