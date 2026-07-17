Τραμπ: Εκλογική πειρατεία από την Κίνα, προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το σύστημα των εκλογών, όπως είναι σήμερα, «έχει πολλά αδύναμα σημεία» τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα

Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απήθυνε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς αρνείται να αποδεχτεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη «μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κι ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τα οποία αποκαλύπτουν «σοκαριστικά κενά» του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στα κατορθώματα της προεδρίας του πριν τονίσει ότι «χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες», ενώ ισχυρίστηκε ότι το σύστημα, όπως είναι σήμερα, είναι γεμάτο από «σοκαριστικά αδύναμα σημεία». Προς απόδειξη, ο Λευκός Οίκος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων, σχεδόν του συνόλου του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. «Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης», εξήγησε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump:<br><br>China acquired 220 million U.S. voter files. <a href="https://t.co/pQYGFnWn9a">pic.twitter.com/pQYGFnWn9a</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2077923985853935803?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, πρόσθεσε και ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν μάλιστα ότι η Κίνα ανέθεσε σε μια ειδική μονάδα εκμετάλλευσης δεδομένων αυτό το νέο έργο. Εξάλλου, είπε ότι το Πεκίνο από το 2018 εργαζόταν για την επιρροή κατά τις εκλογές του 2020.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump:<br><br>In mid-2018, China was working to influence the results of the U.S. midterm elections and, later, the results of the 2020 presidential election. <a href="https://t.co/Oyftfog525">pic.twitter.com/Oyftfog525</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2077924820625289268?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>