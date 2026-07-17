«Έπος η ταινία, κορυφαίο σινεμά»: Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media για την Οδύσσεια του Νόλαν

Εντυπωσιασμένοι πολλοί από τους πρώτους θεατές για την πολυσυζητημένη ταινία

Πολλοί εντυπωσιάστηκαν, άλλοι βρήκαν αδυναμίες, λίγοι επιμένουν ότι δεν ενδιαφέρονται για το σινεμά του Κρίστοφερ Νόλαν ό,τι και αν είχε να μας πει. Οι πρώτοι Έλληνες θεατές που είδαν την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια έφυγαν από τα σινεμά με μάλλον θετικές εντυπώσεις. Σε αναρτήσεις τους περιγράφουν πώς πήγαν με προσδοκίες να δουν ένα «επικό» μπλοκμπάστερ, χωρίς να διαψευστούν. Άλλοι, πάντως έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι λείπει από την ταινία αν και συμφωνούν ότι τα σημεία που ξεσήκωσαν θόρυβο, όπως η μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόνγκο, έχουν τελικά μια σχετική μικρή παρουσία σε μια ταινία που φτάνει τις τρεις ώρες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10. <br>Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική. <br>Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα.</p>— will the thrill (@daaaathrill) <a href="https://x.com/daaaathrill/status/2077878676352295309?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. <br>Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα.<br>Να πατε.</p>— SDerden (@SpoilerDerden) <a href="https://x.com/SpoilerDerden/status/2077870699922981011?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. <a href="https://x.com/hashtag/TheOdyssey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheOdyssey</a></p>— Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) <a href="https://x.com/mixaliskrat/status/2077811113580802167?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Έλα ρε, μόνο;</p>— Ουίνστον Σμιθ (@Ouinston) <a href="https://x.com/Ouinston/status/2077852984726143357?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν.<br><br>Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3)</p>— Jacob Neestrup Right Hand (@Brostinos13) <a href="https://x.com/Brostinos13/status/2077683023592497582?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης...απίστευτη εμπειρία...απίστευτη ταινία! <br>Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία! <br>Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν.</p>— Tito (@Tito_Packer) <a href="https://x.com/Tito_Packer/status/2077794189866041850?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η Οδύσσεια του Νόλαντ είναι <br>Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η ταινία. <br><br>Η Ελένη έχει πολύ μικρή παρουσία. Η ηθοποιός ενσαρκώνει άριστα την απόκοσμη ομορφιά που είναι βάρος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλον τον κόσμο. <br><br>Μαύρη επίσης είναι και η Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια. Λογικό… <a href="https://t.co/sDynjIxFcp">pic.twitter.com/sDynjIxFcp</a></p>— Agamemnon Stavropoulos (@agamemnon_st) <a href="https://x.com/agamemnon_st/status/2077876756384506305?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaria.davou%2Fposts%2Fpfbid02MQz3Q4VWL4GZ6oh7hiAAcgZpiTRqsAVxFWinMrJ9CRYmD1JsNGoSmMWrzZriZjyZl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Αυτοί που λένε ότι κάτι έλειπε εστιάζουν σε αδυναμίες του σεναρίου και της πλοκής, όπως και σε κάποιες ερμηνείες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Review για Οδύσσεια του Nolan<br><br>Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιος.<br>Οι 3 ώρες δεν αρκούν.<br>Ωραία ταινία fun to watch & σκηνοθεσία, αλλά η Οδύσσεια άξιζε τριλογία,γιατί πολλές λεπτομέρειες έμειναν εκτός<a href="https://x.com/hashtag/odyssey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#odyssey</a> <a href="https://x.com/hashtag/nolan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#nolan</a> <a href="https://t.co/D11eKZv7NC">pic.twitter.com/D11eKZv7NC</a></p>— Giyu (@GreenGiyu) <a href="https://x.com/GreenGiyu/status/2077860201172992244?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fxagezos%2Fposts%2Fpfbid0N56jU1o1m9qHv8wiAnPgmGv9WvfSZtkWpihWKQzHJw55fanQLBgqTG9fXgAxFkecl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Υπάρχουν και άλλοι με σοβαρές διαφωνίες για τις ερμηνείες, την μουσική και το κάστινγκ και για το πώς ο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η «Οδύσσεια» του Nolan<br><br>Χρώμα και σκηνικά<br><br>Ο Nolan ξέρει να παίζει με το φως, τις σκιές και τη φωτιά. Ωστόσο, δεν βάζει έντονο χρώμα στην οθόνη ούτε με αίτηση. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη.<br><br>Ηθοποιοί και διάλογοι<br><br>Οι ερμηνείες κινούνται…</p>— FactualPhil (@FactualPhilemon) <a href="https://x.com/FactualPhilemon/status/2077802359112020059?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Είδα την Οδύσσεια. Λοιπόν και με ελάχιστα σποιλερς <br>1. O Nolan αποφασισε να επεξηγησει την οδύσσεια σαν μια παραβολή του bronze age collapse για το οποίο ευθύνονται οι Έλληνες. Λίγο περίεργο. Οπότε έχουν γίνει πολλές προσθήκες στο κείμενο πάνω σε αυτή τη λογική.</p>— clepto (@cleptok) <a href="https://x.com/cleptok/status/2077878902119154026?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δεν λείπουν και οι αρνητικές αλλά ψύχραιμες κρίσεις, όπως και όσοι γενικά δεν συγκινούνται από τον σκηνοθέτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται σε μαύρη.<br>Ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα...<br>Τότε, ο Νόλαν για εμάς δεν είναι σκηνοθέτης, αλλά κράνος.<a href="https://x.com/hashtag/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Οδύσσεια</a> <a href="https://x.com/hashtag/TheOdysseyMovie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheOdysseyMovie</a></p>— VAG (@AxEasy) <a href="https://x.com/AxEasy/status/2077882102763143367?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>