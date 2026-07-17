«Έπος η ταινία, κορυφαίο σινεμά»: Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media για την Οδύσσεια του Νόλαν

Εντυπωσιασμένοι πολλοί από τους πρώτους θεατές για την πολυσυζητημένη ταινία
Πολλοί εντυπωσιάστηκαν, άλλοι βρήκαν αδυναμίες, λίγοι επιμένουν ότι δεν ενδιαφέρονται για το σινεμά του Κρίστοφερ Νόλαν ό,τι και αν είχε να μας πει.
Οι πρώτοι Έλληνες θεατές που είδαν την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια έφυγαν από τα σινεμά με μάλλον θετικές εντυπώσεις.
Σε αναρτήσεις τους περιγράφουν πώς πήγαν με προσδοκίες να δουν ένα «επικό» μπλοκμπάστερ, χωρίς να διαψευστούν. Άλλοι, πάντως έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι λείπει από την ταινία αν και συμφωνούν ότι τα σημεία που ξεσήκωσαν θόρυβο, όπως η μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόνγκο, έχουν τελικά μια σχετική μικρή παρουσία σε μια ταινία που φτάνει τις τρεις ώρες.
Αυτοί που λένε ότι κάτι έλειπε εστιάζουν σε αδυναμίες του σεναρίου και της πλοκής, όπως και σε κάποιες ερμηνείες.
Υπάρχουν και άλλοι με σοβαρές διαφωνίες για τις ερμηνείες, την μουσική και το κάστινγκ και για το πώς ο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε.
Δεν λείπουν και οι αρνητικές αλλά ψύχραιμες κρίσεις, όπως και όσοι γενικά δεν συγκινούνται από τον σκηνοθέτη.
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