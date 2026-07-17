Μέση Ανατολή: Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες – Ιρανικά αντίποινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

3 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν - Παιδί στο Κατάρ τραυματίστηκε από τις εκρήξεις -

Για 6ο συνεχόμενο βράδυ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, πλήττοντας αεροδρόμιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ αλλά και γέφυρες. Ως «απάντηση», το Ιράν επιτέθηκαν με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ και το Κατάρ ενώ σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι ΗΠΑ βομβάρδισαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. «Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού» στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Οι ΗΠΑ έπληξαν και το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) «με τουλάχιστον ένα βλήμα» σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μερικές ώρες νωρίτερα πως διεξάγει νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία της 17ης Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με άλλα λόγια να τερματιστεί ο πόλεμος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities.</p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2077827826535854208?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Drones και πύραυλοι στο Κουβέιτ – Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones» που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για ακόμη μια νύχτα σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το γενικό επιτελείο στρατού του εμιράτου του Κουβέιτ, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζονται» επιθέσεις «εχθρικών drones και πυραύλων» και διαβεβαίωσε ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US forces are pounding the coastal Iranian city of Bandar Abbas tonight, with strikes reportedly targeting communications infrastructure carried out moments ago. <a href="https://t.co/F4r6CvW1DF">pic.twitter.com/F4r6CvW1DF</a></p>— OSINTtechnical (@Osinttechnical) <a href="https://x.com/Osinttechnical/status/2077840013107114231?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.</p>— Ministry of Interior (@moi_bahrain) <a href="https://x.com/moi_bahrain/status/2077946995894042783?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Ιράν στοχοποίησε εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης P8 στην αεροπορική βάση Σακίρ του Μπαχρέιν σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον «υποδομών» μεταφορών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση. Ο στρατός του Κατάρ «απώθησε» επίθεση με πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου απώθησαν επίθεση με πυραύλους, αφού δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα Ντόχα. «Το υπουργείο Άμυνας (…) ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν επίθεση με πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν το κράτος του Κατάρ», ανέφερε μέσω X στα αραβικά και στα αγγλικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions. <br><br>Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact. <br><br>Casualty figures unknown. <a href="https://t.co/BTSgxoUXig">pic.twitter.com/BTSgxoUXig</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2077853675158925353?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Νωρίτερα, ανταποκριτές του AFP ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα. Ενώ οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα από τις αρχές, στο οποίο τονιζόταν πως υπάρξει «απειλή ασφαλείας υψηλού επιπέδου» και τους παρότρυνε να φυλαχτούν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: Reports of a MASSIVE explosion in Qatar, home to America's largest Middle East base, as air defenses light up the sky.<br><br>-Unconfirmed reports describe a massive explosion in Qatar around 3:30 a.m. local time, with footage circulating of air defense activity<br><br>-Qatar… <a href="https://t.co/NEqeuQDglg">pic.twitter.com/NEqeuQDglg</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://x.com/MarioNawfal/status/2077918711940280390?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>