Διάρρηξη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας: «Δεν παραβιάστηκε μόνο ένα σχολείο, αλλά ένας χώρος αγάπης και αξιοπρέπειας»

Διάρρηξη σημειώθηκε στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και έντονη συγκίνηση.

Με αφορμή το περιστατικό, ο διευθυντής του σχολείου, Σπύρος Ψαρράς, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δημόσια δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι η παραβίαση δεν αφορούσε μόνο ένα σχολικό κτίριο, αλλά έναν χώρο που καθημερινά προσφέρει ασφάλεια, φροντίδα και εκπαίδευση σε 117 παιδιά με αναπηρία.

Όπως επισημαίνει, η πρώτη του σκέψη δεν ήταν οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη, αλλά οι μαθητές του σχολείου, οι οικογένειές τους και οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργούν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά. «Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας δεν διαθέτει πλούτη. Δεν φυλάσσει θησαυρούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός του είναι τα παιδιά του. Και αυτόν δεν μπορεί να τον κλέψει κανείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωσή του θέτει το ερώτημα γιατί ένας χώρος αφιερωμένος στην εκπαίδευση και τη στήριξη παιδιών με αναπηρία έγινε στόχος διάρρηξης, σημειώνοντας πως εκείνο που άφησαν πίσω τους οι δράστες ήταν πόνος, οργή και απογοήτευση.

Παρά το περιστατικό, ο κ. Ψαρράς τονίζει ότι το σχολείο δεν θα επιτρέψει να κλονιστεί η λειτουργία του. Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή εκπαιδευτικοί, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό κινητοποιήθηκαν ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για έμπρακτη απόδειξη της προσφοράς των ανθρώπων της δημόσιας ειδικής αγωγής.

Ο διευθυντής ευχαριστεί επίσης την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της, καθώς και τους πολίτες που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των σχολικών μονάδων με σύγχρονα μέσα προστασίας, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια ενός ειδικού σχολείου δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απευθύνεται στους μαθητές, διαβεβαιώνοντάς τους ότι το σχολείο θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, «πιο δυνατό από ποτέ», ενώ καλεί την κοινωνία να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως πλήγμα στις αξίες της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας και του πολιτισμού. «Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας δεν θα λυγίσει. Θα συνεχίσει να είναι ένας φάρος ελπίδας για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη», καταλήγει.