Νικήτας Κακλαμάνης: «Ένα ποτήρι ουίσκι κι ένα τσιγάρο» - Η τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνδεόταν με μια βαθιά και στενή φιλία με τη Μάρω Κοντού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανήκει σε εκείνους που ήταν κοντά με τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Όπως είχε γίνει γνωστό η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον καλό φίλο της την τελευταία της επιθυμία για όταν θα έφευγε από τη ζωή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης φαίνεται ότι την έκανε πράξη. Ανέβασε μία φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και της παρέας, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου

Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι, ταξιδιάρα ψυχή»

και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου,

ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…»