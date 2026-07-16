Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «έπνιξε» πόλεις των ΗΠΑ - Απόκοσμες εικόνες

Το πρώτο μεγάλο «χτύπημα» δέχθηκε το Τορόντο, το οποίο βυθίστηκε σε ένα πυκνό κιτρινωπό πέπλο καπνού. Οι απόκοσμες εικόνες από την καναδική μεγαλούπολη έκαναν τον γύρο του κόσμου, καθώς η ατμόσφαιρα θύμιζε σκηνικό κινηματογραφικής καταστροφής, με την ορατότητα να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Ο καπνός που μεταφέρουν οι ισχυροί άνεμοι από τον Καναδά έχει κάνει τον ουρανό να μοιάζει θολός σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η ποιότητα του αέρα έχει φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία, ιδιαίτερα των παιδιών, των ηλικιωμένων και όσων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Ο πυκνός καπνός από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχει περάσει τα σύνορα και έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών και μεσοδυτικών ΗΠΑ, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες για εκατομμύρια κατοίκους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This was my view in Toronto this morning as the Canadian wildfires cover much of Ontario and part of the U.S. in a thick layer of smoke. <br><br>The air quality is considered ‘very unhealthy.’ Canadians tell me they are starting to have dry throats, nausea and headaches after breathing… <a href="https://t.co/uWBUYYGynH">pic.twitter.com/uWBUYYGynH</a></p>— Asher Redd (@AsherReddtv) <a href="https://x.com/AsherReddtv/status/2077814080526504066?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Toronto air quality among world's worst due to wildfires<br><br>Toronto experienced the worst air quality of any major city in the world on Wednesday, edging out New Delhi and Kinshasa, according to the Swiss firm IQAir, as wildfire smoke turned skies yellow. More than 800… <a href="https://t.co/VM7lVfM4Tm">pic.twitter.com/VM7lVfM4Tm</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://x.com/AFP/status/2077757660015825369?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λίγες ώρες αργότερα το νέφος πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας πολιτείες που συνορεύουν με τον Καναδά, όπως η Μινεσότα, το Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και το Ιλινόι. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το νέφος θα συνεχίσει την πορεία του και προς τη Νέα Υόρκη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A few shots of the smoke from Canada erasing the Cleveland skyline today. <a href="https://t.co/UeQiC73nvD">pic.twitter.com/UeQiC73nvD</a></p>— John Kosich (@KosichJohn) <a href="https://x.com/KosichJohn/status/2077825171113529455?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας IQAir, το Τορόντο βρέθηκε ανάμεσα στις πιο επιβαρυμένες πόλεις του κόσμου όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων καταγράφηκαν και στο Ντιτρόιτ, τη Μινεάπολη και το Σικάγο.

Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν όσο μπορούν τις μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, συστήνουν να αποφεύγεται κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια του καπνού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην αναπνοή.

Στη Νέα Υόρκη ο δήμος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προειδοποιεί ότι πρόκειται πιθανότατα για το σοβαρότερο επεισόδιο καπνού από το 2023. Για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει διανομές προστατευτικών μασκώνσε βιβλιοθήκες, σταθμούς τρένων και άλλα δημόσια σημεία.

Οι κάτοικοι θυμούνται ακόμη τις εικόνες του 2023, όταν ο ουρανός είχε πάρει πορτοκαλί χρώμα εξαιτίας των πυρκαγιών στον Καναδά. Τότε ο δείκτης ποιότητας του αέρα είχε φτάσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνα επίπεδα, ενώ τώρα στο Ντιτρόιτ οι μετρήσεις ξεπέρασαν ακόμη και εκείνες της περιόδου εκείνης.

Την ίδια ώρα, στον Καναδά η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Στο βορειοδυτικό Οντάριο καταγράφονται περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές, με τις 63 να καίνε ανεξέλεγκτα. Σε μία μόνο από αυτές έχουν ήδη γίνει στάχτη σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές.

Οι καναδικές αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις απομακρυσμένων κοινοτήτων και ζήτησαν επιπλέον βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κυρίως σε αεροσκάφη και ελικόπτερα. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, περισσότεροι από 150 πυροσβεστικοί σχηματισμοί επιχειρούν καθημερινά για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα και να προστατεύσουν τους κατοίκους, την ώρα που η ανησυχία μεγαλώνει τόσο στον Καναδά όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.