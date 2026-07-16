Κλήρωση Stoiximan Super League: Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου

Την Πέμπτη (16/07), στον Άλιμο, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026 και έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27

1η αγωνιστική – 22/23 Αυγούστου 2026

ΑΕΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

Καλαμάτα – Αρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική -29/30 Αυγούστου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Αρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Βόλος – ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η αγωνιστική – 5/6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Αρης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Βόλος – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης

4η αγωνιστική – 12/13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Βόλος

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Αρης

ΠΟΤ Ηρακλής – Ατρόμητος

5η αγωνιστική – 19/20 Σεπτεμβρίου 2026

Αρης – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική – 10/11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ-ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος

Άρης-Βόλος

Κηφισιά-Παναιτωλικός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Καλαμάτα

ΠΟΤ Ηρακλής-Λεβαδειακός

7η αγωνιστική – 17/18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος-ΑΕΚ

Καλαμάτα-ΟΦΗ

Κηφισιά-Άρης

Λεβαδειακός-Βόλος

Παναθηναϊκός- Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής

8η αγωνιστική – 24/25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός

Άρης-Ατρόμητος

Βόλος-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής-Κηφισιά

9η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος-Βόλος

Καλαμάτα-ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-Άρης

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Παναιτωλικός-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

10η αγωνιστική -7/8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης-Καλαμάτα

Άρης-Παναιτωλικός

Βόλος-Κηφισιά

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ατρόμητος

ΠΟΤ Ηρακλής-Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική – 21/22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης-Άρης

Καλαμάτα-ΑΕΚ

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Βόλος

ΠΑΟΚ-Κηφισιά

12η αγωνιστική – 28/29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Άρης-Ολυμπιακός

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Βόλος-Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά-Καλαμάτα

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής-Παναιτωλικός

13η αγωνιστική – 5/6 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά

Καλαμάτα-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΟΦΗ-ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός-Άρης

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

ΠΑΟΚ-Βόλος

14η αγωνιστική – 12/13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ-Βόλος

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

Καλαμάτα-Παναιτωλικός

Κηφισιά-ΟΦΗ

Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής-Άρης

15η αγωνιστική -19/20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

Άρης-ΑΕΚ

Βόλος-Λεβαδειακός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Καλαμάτα

Παναθηναϊκός-ΠΟΤ Ηρακλής

16η αγωνιστική – 9/10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ-Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

Άρης-ΠΑΟΚ

Καλαμάτα-Ολυμπιακός

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Κηφισιά

ΠΟΤ Ηρακλής-Βόλος

17η αγωνιστική -16/17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Βόλος-Άρης

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός-ΠΟΤ Ηρακλής

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

18η αγωνιστική -23/24 Ιανουαρίου 2027

Άρης-Κηφισιά

Βόλος-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΚ

ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική -30/31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης-ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος-Άρης

Κηφισιά-Βόλος

Λεβαδειακός-Καλαμάτα

ΟΦΗ-ΑΕΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

20η αγωνιστική -6/7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ-Κηφισιά

Άρης-Παναθηναϊκός

Βόλος-Ατρόμητος

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής-ΟΦΗ

21η αγωνιστική -13/14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός-Κηφισιά

Ολυμπιακός-Βόλος

ΟΦΗ-Άρης

Παναθηναϊκός-Καλαμάτα

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

22η αγωνιστική – 20/21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

Άρης-Λεβαδειακός

Ατρόμητος-ΟΦΗ

Βόλος-Καλαμάτα

Κηφισιά-ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

ΠΟΤ Ηρακλής-Ολυμπιακός

23η αγωνιστική -27/28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ

Καλαμάτα-Κηφισιά

Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Ολυμπιακός-Άρης

Παναθηναϊκός-Βόλος

Παναιτωλικός-ΠΟΤ Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

24η αγωνιστική -6/7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Άρης-Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος-Λεβαδειακός

Βόλος-ΠΑΟΚ

Κηφισιά-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Παναιτωλικός

ΠΟΤ Ηρακλής-Καλαμάτα

25η αγωνιστική -13/14 Μαρτίου 2027

Αστέρας Τρίπολης-Βόλος

Καλαμάτα-Ατρόμητος

Ολυμπιακός-Κηφισιά

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Παναιτωλικός-Άρης

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΟΤ Ηρακλής-ΑΕΚ

26η αγωνιστική -20/21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Άρης-Καλαμάτα

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης

Βόλος-Παναιτωλικός

Κηφισιά-ΠΟΤ Ηρακλής

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός