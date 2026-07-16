Κλήρωση Stoiximan Super League: Το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής περιόδου

Δείτε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27, όπως προέκυψε από την κλήρωση της Πέμπτης (16/07).
Την Πέμπτη (16/07), στον Άλιμο, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27.
Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026 και έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας
- ΑΕΚ – Ηρακλής
- Καλαμάτα – Άρης
- Ολυμπιακός – Ατρόμητος
- ΟΦΗ – Βόλος
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- Παναιτωλικός – Αστέρας
- ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27
1η αγωνιστική – 22/23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ – ΠΟΤ Ηρακλής
Καλαμάτα – Αρης
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
ΟΦΗ – Βόλος
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική -29/30 Αυγούστου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Αρης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Βόλος – ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική – 5/6 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Αρης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Βόλος – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης
4η αγωνιστική – 12/13 Σεπτεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Βόλος
Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Αρης
ΠΟΤ Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική – 19/20 Σεπτεμβρίου 2026
Αρης – ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική – 10/11 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ-ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος
Άρης-Βόλος
Κηφισιά-Παναιτωλικός
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Καλαμάτα
ΠΟΤ Ηρακλής-Λεβαδειακός
7η αγωνιστική – 17/18 Οκτωβρίου 2026
Ατρόμητος-ΑΕΚ
Καλαμάτα-ΟΦΗ
Κηφισιά-Άρης
Λεβαδειακός-Βόλος
Παναθηναϊκός- Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής
8η αγωνιστική – 24/25 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός
Άρης-Ατρόμητος
Βόλος-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής-Κηφισιά
9η αγωνιστική – 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2026
Ατρόμητος-Βόλος
Καλαμάτα-ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-Άρης
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Παναιτωλικός-ΟΦΗ
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης
10η αγωνιστική -7/8 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης-Καλαμάτα
Άρης-Παναιτωλικός
Βόλος-Κηφισιά
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ατρόμητος
ΠΟΤ Ηρακλής-Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική – 21/22 Νοεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης-Άρης
Καλαμάτα-ΑΕΚ
Λεβαδειακός-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Βόλος
ΠΑΟΚ-Κηφισιά
12η αγωνιστική – 28/29 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Άρης-Ολυμπιακός
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά-Καλαμάτα
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής-Παναιτωλικός
13η αγωνιστική – 5/6 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά
Καλαμάτα-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΟΦΗ-ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός-Άρης
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
ΠΑΟΚ-Βόλος
14η αγωνιστική – 12/13 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ-Βόλος
Ατρόμητος-Ολυμπιακός
Καλαμάτα-Παναιτωλικός
Κηφισιά-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
ΠΟΤ Ηρακλής-Άρης
15η αγωνιστική -19/20 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ
Άρης-ΑΕΚ
Βόλος-Λεβαδειακός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Καλαμάτα
Παναθηναϊκός-ΠΟΤ Ηρακλής
16η αγωνιστική – 9/10 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ-Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός
Άρης-ΠΑΟΚ
Καλαμάτα-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Κηφισιά
ΠΟΤ Ηρακλής-Βόλος
17η αγωνιστική -16/17 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Βόλος-Άρης
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός-ΠΟΤ Ηρακλής
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
18η αγωνιστική -23/24 Ιανουαρίου 2027
Άρης-Κηφισιά
Βόλος-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΚ
ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική -30/31 Ιανουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης-ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος-Άρης
Κηφισιά-Βόλος
Λεβαδειακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΑΕΚ
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
20η αγωνιστική -6/7 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ-Κηφισιά
Άρης-Παναθηναϊκός
Βόλος-Ατρόμητος
Καλαμάτα-ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής-ΟΦΗ
21η αγωνιστική -13/14 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-ΠΟΤ Ηρακλής
Λεβαδειακός-Κηφισιά
Ολυμπιακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
Παναθηναϊκός-Καλαμάτα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
22η αγωνιστική – 20/21 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
Άρης-Λεβαδειακός
Ατρόμητος-ΟΦΗ
Βόλος-Καλαμάτα
Κηφισιά-ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός
ΠΟΤ Ηρακλής-Ολυμπιακός
23η αγωνιστική -27/28 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Κηφισιά
Λεβαδειακός-ΑΕΚ
Ολυμπιακός-Άρης
Παναθηναϊκός-Βόλος
Παναιτωλικός-ΠΟΤ Ηρακλής
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
24η αγωνιστική -6/7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Άρης-Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος-Λεβαδειακός
Βόλος-ΠΑΟΚ
Κηφισιά-Παναθηναϊκός
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
ΠΟΤ Ηρακλής-Καλαμάτα
25η αγωνιστική -13/14 Μαρτίου 2027
Αστέρας Τρίπολης-Βόλος
Καλαμάτα-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Κηφισιά
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
Παναιτωλικός-Άρης
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
ΠΟΤ Ηρακλής-ΑΕΚ
26η αγωνιστική -20/21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Άρης-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης
Βόλος-Παναιτωλικός
Κηφισιά-ΠΟΤ Ηρακλής
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ολυμπιακός
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