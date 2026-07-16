Τσίπρας: Θα παρουσιάσουμε πλατφόρμα εντοπισμού της αισχροκέρδειας

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παρουσίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά το επόμενο διάστημα, ενώ απάντησε σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με το Νο1 ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς στα φαινόμενα διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος από τη παρούσα κυβέρνηση, ενώ έδωσε το περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργεί η ΕΛ.Α.Σ στον ψηφιακό αλλά κυρίως στον… πραγματικό κόσμο.

Ένα δείγμα από το πώς θα λειτουργεί το «υβριδικό κόμμα» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αλλά και ειδήσεις από τις επόμενες κινήσεις του χώρου έδωσε η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με μέλη της ΕΛ.Α.Σ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του myELAS.

Για την ακρίβεια

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συζήτηση με τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση μιας πλατφόρμας που με την χρήση των νέων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίζεται η αισχροκέρδεια στην αγορά.

Επισήμανε ότι η εφαρμογή αυτή αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας». Ανέφερε σε αυτή θα υπάρχει «η δυνατότητα να καταγράφεται η τιμή ενός προϊόντος σε κάθε φάση και διαδικασία» έτσι ώστε «να είναι εμφανές το περιθώριο κέρδους» και «να έχει την δυνατότητα το κράτος να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει υπερβολικά περιθώρια». Σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα εργαλείο που με την βοήθεια του ΑΙ θα μπορούσε να λειτουργήσει, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο». Τόνισε πως έτσι «θα ξέρουμε σε πιο ακριβώς στάδιο πρέπει να εστιάσουμε για να περιορίσουμε την αισχροκέρδεια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ινστιτούτο σχετικά με την δυνατότητα του πολίτη να παρακολουθεί την διαδικασία εξέλιξης των δημόσιων έργων. Θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση«τα τελευταία 6 χρόνια έχει δώσει από 12 δις σε απευθείας αναθέσεις και πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ σε κλειστούς διαγωνισμούς»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε συνολικά στο ζήτημα της ακρίβειας επισημαίνοντας πως «επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβερνητική προπαγάνδα να θέσει στο δημόσιο διάλογο στρεβλές αποτιμήσεις για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία πρόταση η οποία έχει κοινωνική στόχευση δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή. Εφικτό είναι μονάχα να μειώνουμε φοροαπαλλαγές σε πολύ πλούσιους. Εφικτό είναι μονάχα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλα να διαμορφώνουν την οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι εφικτό να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν κοινωνική στόχευση».

Στη λογική αυτή έκανε ειδική αναφορά στην πρόταση της ΕΛ.Α.Σ για την μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Είπε χαρακτηριστικά πως «η πρότασή μας για εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με προσιτή οικονομική τιμή την ελάχιστη αυτή εγγυημένη ποσότητα που θα μειώσει το κόστος του λογαριασμού ρεύματος περί το 30%. Αυτό που προτείνουμε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αλλά μιλάει για την δυνατότητα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον προβλέπει για σταθερά μακροχρόνια συμβόλαια ανάμεσα στους παρόχους ενέργειας και στους παραγωγούς ΑΠΕ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε με αυτά τα σταθερά συμβόλαια να μην επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στην αγορά. Έχουμε μελετήσει ότι αν αυτό υπήρχε διαχρονικά θα είχαμε τη δυνατότητα για μείωση του κόστους κατά 30% για κάθε νοικοκυριό».

Για το κόμμα

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ απάντησε σε ερωτήσεις μελών σχετικά με την λειτουργία του κόμματος και ιδίως την υβριδική του διάσταση. Σημείωσε ότι υβριδικό κόμμα «σημαίνει ότι θα υπάρχουν οργανώσεις που θα είναι είτε τοπικές, είτε θεματικές και θα διαλέγει το κάθε μέλος που θέλει να συμμετάσχει» έτσι «θα διαβουλεύονται, θα παίρνουν μέρος στην χάραξη της πολιτικής».

Ξεκαθάρισε ότι «δεν θα έχει την μορφή της πυραμίδας: Αυτοί που είναι στην κορυφή θα παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί που είναι στην βάση θα συγκαλούνται για να παίρνουν τις αποφάσεις». Αντίθετα σημείωσε «μιλάμε για ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι δια-δραστικό, δίνει την δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό».

Ξεκαθάρισε ότι «θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστηρία στην κοινωνία. Όχι δραστήρια μόνον μέσα από το πληκτρολόγιο» αφού «κοινωνική δράση δεν μπορεί να γίνεται μέσα από το πληκτρολόγιο». Τόνισε πως «θέλουμε την συμμετοχή για να έχουμε διάδραση με την πραγματική κοινωνία» αφού «πολιτική δεν μπορεί να είναι κάθε 4 χρόνια η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε την ζωή μας».

Οι «πολύ αριστεροί»

Ο Αλεξης Τσίπρας απάντησε και σε συγκριτικά πιο προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με την έννοια της αλήθειας στην πολιτική. Επισήμανε απαντώντας ότι «πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους». Μάλιστα σχολίασε ότι «δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη».

Αναρωτήθηκε: «Πώς αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Άρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη προς ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας. Και την πίστη μας σε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε. Καθώς και τη μνήμη μας στους ανθρώπους που θέλουμε να εκπροσωπούμε».