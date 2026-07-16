Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν

Στο στόχαστρο αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα (16/7) αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα «από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Στόχος «αεροπορικής επιδρομής από τον εχθρό» έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.