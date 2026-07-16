Κρίσιμο καλοκαίρι για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές - Σενάρια ακόμη και για πτωχεύσεις

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στον Κόλπο και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνουν τις ανησυχίες επενδυτών και στελεχών της αεροπορικής βιομηχανίας ότι οι οικονομικά πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κύμα εξαγορών, αναδιαρθρώσεων ή ακόμη και πτωχεύσεων.

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet βρίσκεται κοντά σε εξαγορά από επενδυτικό σχήμα υπό αμερικανική ηγεσία, μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απόσυρσή της από το χρηματιστήριο με αποτίμηση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη πριν από την πανδημία.

Παράλληλα, η airBaltic αναζητά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για να αποφύγει ενδεχόμενη στάση πληρωμών, ενώ η νορβηγική Norse Atlantic προχωρά σε στρατηγική αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της.

Παρότι μεγάλο μέρος του κλάδου βελτίωσε τα οικονομικά του μετά την πανδημία, η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει πιέσει τις μετοχές και έχει αναδείξει τις αδυναμίες στους ισολογισμούς αρκετών εταιρειών.

Οι τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν έναν ήδη πιεσμένο κλάδο

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε με τέσσερις ή πέντε πολύ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη για σχέδια αναδιάρθρωσης», δήλωσε στο Reuters ο Barema Bocoum, επικεφαλής της Interpath για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Τον περασμένο μήνα, η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία σχεδόν υποδιπλασίασε την πρόβλεψη για τα κέρδη του 2026, επικαλούμενη τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία αύξησε το κόστος των καυσίμων, προκάλεσε προβλήματα σε βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους και ανέδειξε την ευάλωτη οικονομική θέση πολλών εταιρειών.

Τραπεζίτες, επενδυτές και αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις πιέσεις που ήδη αντιμετώπιζε ο κλάδος μετά την πανδημία.

«Μοιάζει σαν ο ανοδικός κύκλος να τελείωσε σχεδόν πριν καν ξεκινήσει», σχολίασε ο Βρετανός αναλυτής αερομεταφορών Ρομπ Μόρις.

Οι αεροπορικές περιορίζουν τα σχέδια ανάπτυξης

Το δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον οδηγεί πολλές αεροπορικές εταιρείες σε πιο συντηρητική στρατηγική ανάπτυξης.

Η Airbus αναθεώρησε αυτόν τον μήνα προς τα κάτω την 20ετή πρόβλεψή της για τη ζήτηση επιβατικών αεροσκαφών, εκτιμώντας ότι οι πολεμικές συγκρούσεις και οι εμπορικές εντάσεις επιβραδύνουν την ισχυρή ανάκαμψη που είχε ακολουθήσει την πανδημία.

«Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διατηρούν πλέον πολύ περιορισμένους ρυθμούς ανάπτυξης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε ο σύμβουλος αερομεταφορών Μπερτράν Γκραμπόφσκι.

Όπως σημείωσε, με εξαίρεση ορισμένες εταιρείες όπως η Turkish Airlines, οι περισσότεροι αερομεταφορείς αυξάνουν τη χωρητικότητά τους με ιδιαίτερη προσοχή.

Το κόστος των καυσίμων απειλεί τις πιο αδύναμες εταιρείες

Τα αεροπορικά καύσιμα μπορούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας όταν οι τιμές είναι υψηλές.

Παρότι οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο οι πιο αδύναμες ευρωπαϊκές εταιρείες θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επαρκή ρευστότητα κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να αντέξουν τους χειμερινούς μήνες.

«Οι μικρότερες εταιρείες είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο», δήλωσε ο αναλυτής Τζέιμς Χάλστεντ.

Όπως εξήγησε, οι περισσότερες εταιρείες ίσως καταφέρουν να ξεπεράσουν το καλοκαίρι, όμως οι μεγαλύτερες δυσκολίες αναμένονται στις αρχές του 2027.

«Συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες ξεμένουν από μετρητά τον Φεβρουάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιθανοί στόχοι εξαγορών και συγκέντρωσης του κλάδου

Η πολωνική LOT θεωρείται εδώ και χρόνια πιθανός στόχος εξαγοράς, ενώ η απόδοση του ομολόγου της airBaltic με λήξη το 2029 έχει αυξηθεί σημαντικά φέτος, αντανακλώντας τον αυξημένο κίνδυνο που βλέπουν οι επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Norse Atlantic έχει σχεδόν μηδενιστεί από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2021.

Η airBaltic αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, η LOT υποστήριξε ότι οι επιδόσεις των τελευταίων ετών αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενώ η Norse Atlantic δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του Reuters.

Παρά την ανθεκτικότητα, οι προειδοποιήσεις αυξάνονται

Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει στο παρελθόν διαψεύσει προβλέψεις για μαζικές χρεοκοπίες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικές κρίσεις.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις επιβράδυνσης της ισχυρής πορείας που ακολούθησε μετά την πανδημία.

Μεταξύ των δεικτών που παρακολουθούνται βρίσκονται τα σχέδια αύξησης της χωρητικότητας, οι τιμές μεταχειρισμένων αεροσκαφών και ο αριθμός των πτωχεύσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αυξημένο κόστος καυσίμων, εργασίας, συντήρησης και μισθώσεων συνέβαλε στην κατάρρευση της Spirit Airlines τον Μάιο.

Η Wizz Air βλέπει νέες πτωχεύσεις στον κλάδο

Αναλυτές προειδοποιούν ότι και η Wizz Air διαθέτει ευάλωτο ισολογισμό, γεγονός που την καθιστά πιθανό στόχο συγκέντρωσης του κλάδου.

Η εταιρεία, πάντως, υποστηρίζει ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Γιόζεφ Βαράντι, δήλωσε τον Απρίλιο ότι αναμένει νέο κύμα πτωχεύσεων προς το τέλος του καλοκαιριού, καθώς μειώνονται οι κρατήσεις για τη λιγότερο κερδοφόρα χειμερινή περίοδο.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Wizz Air ενδέχεται να επωφεληθεί από τις δυσκολίες ανταγωνιστών, αναλαμβάνοντας δρομολόγια που θα εγκαταλείψουν άλλες εταιρείες.

«Παραμένουμε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

IATA: Κάποιες αεροπορικές δεν θα αντέξουν

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο Reuters τον Ιούνιο ότι θεωρεί πιθανό ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να οδηγηθούν είτε σε εξαγορά είτε σε λουκέτο, ιδιαίτερα αν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι ορισμένες εταιρείες θα δυσκολευτούν πολύ να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος των καυσίμων», τόνισε.