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Καιρός - Ξεπέρασε τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα

Καιρός - Ξεπέρασε τους 38 βαθμούς η θερμ...

Δείτε τον χάρτη

Στους 38-39 °C έφτασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Μικρή περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά στους 38-39 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 16/07, παρουσιάζονται στον σχετικό χάρτη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Θερμοκρασία
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