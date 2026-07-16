Καιρός - Ξεπέρασε τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα

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Στους 38-39 °C έφτασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες την Πέμπτη 16 Ιουλίου.
Μικρή περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά στους 38-39 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 16/07, παρουσιάζονται στον σχετικό χάρτη.
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