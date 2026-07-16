Χαλκιδική: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτει η 7χρονη- Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις

Τη μεγαλύτερη μάχη της μέχρι τώρα ζωής της, δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μια στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφούλα της, στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες (15/7) στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε σταθερή, αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών.

Αρχικά, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε από ορθοπεδικούς και παιδοχειρουργούς σε δύο πολύ σοβαρές επεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο τα κατάγματα στο μηριαίο οστό, όσο και τα τραύματα στον θώρακα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr οι δύο επεμβάσεις στέφθηκαν με επιτυχία, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο σήμερα (16/7) το πρωί το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, όπου όλοι οι γιατροί δίνουν αυτοί τη δική τους μάχη, ώστε να βγει νικήτρια η 7χρονη.