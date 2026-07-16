Σάλος στα social media για εργαζόμενο που σερβίρει μέσα στη θάλασσα

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από beach bar της Πάρου, που δείχνει έναν σερβιτόρο να μπαίνει στη θάλασσα με το νερό έως τους μηρούς για να σερβίρει κρασί.

Στο επίμαχο υλικό, ο εργαζόμενος, γνωστός με το προσωνύμιο «Ράμπο», διασχίζει το νερό κρατώντας με προσοχή μια μεγάλη φιάλη ροζέ, προκειμένου να γεμίσει το ποτήρι ενός λουόμενου.

Η εικόνα αυτή έχει διχάσει βαθιά τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχουν επικρατήσει αντικρουόμενες απόψεις.

Διχάζει το σερβίρισμα μέσα στη θάλασσα

Από τη μία πλευρά, αρκετοί κάνουν λόγο για μια αναξιοπρεπή μεταχείριση που υποβαθμίζει την προσωπικότητα του εργαζομένου στον βωμό του εντυπωσιασμού.

Από την άλλη, υποστηρικτές αυτής της πρακτικής τη συγκρίνουν με τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρονται σε κοσμικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και το Σαιν-Τροπέ.

Επαγγελματίες του κλάδου και επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά λαμβάνονται από τους ίδιους τους εποχικούς εργαζόμενους. Οι «σεζονίστας» επιλέγουν να προσφέρουν εξεζητημένες υπηρεσίες με στόχο να εξασφαλίσουν πιο γενναιόδωρα φιλοδωρήματα, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το εισόδημά τους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το καλοκαίρι του 2023 στη Ρόδο, όταν αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο και την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας για ελέγχους ασφαλείας.