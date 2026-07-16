Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Σοφό Ασπροπύργου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 19:15 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.