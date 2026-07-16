«Παρουσίαση Ναυπακτιακού Βιβλίου» στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη

Η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ.) και η Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, με τη συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας, διοργανώνουν την εκδήλωση «Παρουσίαση Ναυπακτιακού Βιβλίου».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι εκδόσεις των ετών 2025 και 2026 που αναφέρονται σε τοπικά θέματα, καθώς και βιβλία που υπογράφουν Ναυπάκτιοι συγγραφείς. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σύγχρονη συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα της Ναυπακτίας, να φέρει το αναγνωστικό κοινό πιο κοντά στους δημιουργούς και να συμβάλει στη διάδοση της τοπικής ιστορίας, της μνήμης και του πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:30, στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.