Σπ. Σκιαδαρέσης: "Αντί για απολογισμό, φιέστα για την προώθηση εκκολαπτόμενου βουλευτή"

Με αφορμή την απολογιστική εκδήλωση της περιφερειακής Αρχής Φαρμάκη στο Μεσολόγγι, η οποία ωστόσο αποδείχτηκε παρωχημένη φιέστα για την προώθηση του εκκολαπτόμενου βουλευτή, Θανάση Μαυρομμάτη η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Η χθεσινή εκδήλωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην Αιτωλοακαρνανία κάθε άλλο παρά απολογισμό έργου θύμιζε. Περισσότερο παρέπεμπε σε μια παλαιοκομματική φιέστα, όπου το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας στην πολιτική προβολή του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάση Μαυρομμάτη, ως υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο θεσμός του Περιφερειάρχη οφείλει να υπηρετεί όλους τους πολίτες και να εκπροσωπεί ισότιμα ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μηχανισμό ανάδειξης ή στήριξης κομματικών υποψηφιοτήτων.

Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Φαρμάκης δήλωσε πως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτελεί «φυτώριο πολιτικών στελεχών», ενώ λίγο αργότερα ο κ. Μαυρομμάτης επιβεβαίωσε δημόσια ότι έχει ήδη δεχθεί πρόταση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για να είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλώνοντας πως τον ενδιαφέρει αυτή η προοπτική και ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τη σχετική ευθύνη.

Το ερώτημα πλέον είναι σαφές: η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ένας απολογισμός της Περιφέρειας ή μια πολιτική εκκίνηση προεκλογικής πορείας;

Την ίδια στιγμή, επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας, η Αιτωλοακαρνανία εξακολουθεί να στερείται εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Αντί για στρατηγικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο του τόπου, παρουσιάστηκαν κυρίως αποκαταστάσεις, αναπλάσεις και έργα συντήρησης, όταν γειτονικές Περιφέρειες υλοποιούν μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις που δημιουργούν νέες προοπτικές.

Παράλληλα, προκαλεί εύλογο δημόσιο προβληματισμό το γεγονός ότι μεγάλα έργα εκατομμυρίων ευρώ έχουν ανατεθεί με διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού οικονομικών φορέων, επικαλούμενες κατεπείγουσες ανάγκες. Αντίστοιχα, η εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων δημιουργεί την αίσθηση ότι η εξαίρεση τείνει να γίνει κανόνας, γεγονός που απαιτεί απόλυτη διαφάνεια και πλήρη δημόσια λογοδοσία.

Οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας δεν έχουν ανάγκη από πολιτικές φιέστες, επικοινωνιακές εκδηλώσεις και προεκλογικές προετοιμασίες. Έχουν ανάγκη από έναν Περιφερειάρχη που θα υπηρετεί αποκλειστικά τον θεσμικό του ρόλο, θα διεκδικεί μεγάλα αναπτυξιακά έργα και θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.

Η Περιφέρεια δεν μπορεί να λειτουργεί ως προθάλαμος κομματικών καριερών. Οφείλει να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για όλους τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας».