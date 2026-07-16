«Κλειδώνει» ο πρώτος καύσωνας: Πού θα «χτυπήσουν» σαραντάρια - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, σε ευπαθείς πεδινές περιοχές να καταγραφούν τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C.

Όπως αναφέρει, η θερμή αέρια μάζα θα παραμείνει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα και σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενείς ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, θα δημιουργήσει συνθήκες για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες.

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, η θερμή μεταφορά θα ενισχύεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες, κορυφώνοντας την έντασή της το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, το οποίο χαρακτηρίζει ως το δυσκολότερο της περιόδου.

Έως και αύριο, Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με θερμοκρασίες κανονικές. Από το Σάββατο αυτό όμως αλλάζει, καθώς έρχονται 42άρια, στον πρώτο μίνι καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο… <a href="https://t.co/E3hfkESiuE">pic.twitter.com/E3hfkESiuE</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://x.com/KolydasT/status/2077706356790845588?ref_src=twsrc%5Etfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να προσεγγίσει τους 38°C στη βόρεια Ελλάδα, τους 39°C στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα, ενώ στη Θεσσαλία δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 40°C. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται έως 38°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 36 βαθμών.

Την Κυριακή η ζέστη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν έως και την Τρίτη, με τοπικές μέγιστες τιμές 40 έως 42°C σε ευπαθείς πεδινές περιοχές, όπως ο αργολικός κάμπος.

Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι ένα ισχυρό κύμα ζέστης θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40-41 βαθμούς και το κύμα ζέστης να κορυφώνεται την Κυριακή, την Δευτέρα και πιθανόν την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και τη νότια Ελλάδα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μελτέμια. Εκεί ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Αντίθετα, στην Αττική οι βοριάδες θα λειτουργήσουν ως φυσικός «ρυθμιστής» της θερμοκρασίας, διατηρώντας τις μέγιστες τιμές στους 38 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν αισθητά το αίσθημα δυσφορίας.

Το κύμα ζέστης δεν αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα από την Τρίτη θα υπάρξει σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών, καθώς θα επικρατήσει η αστάθεια. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει αισθητά, ενώ αναμένονται μπόρες, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Καλλιάνος για Παρασκευή: Ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές μπόρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, της δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36-38°C στα βόρεια, τους 37-39°C στα δυτικά ηπειρωτικά – με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 39°C στην περιοχή του Αγρινίου – και τους 36-38°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, με υψηλότερες τιμές στον θεσσαλικό και τον αργολικό κάμπο.

Στις Κυκλάδες ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32°C, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 °C.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βοριάδες 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς και βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στον Σαρωνικό και τον Νότιο Ευβοϊκό.

Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ.