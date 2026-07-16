Η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Με ιδιαίτερη χαρά, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD ανακοινώνουν την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Η παράσταση "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο Θερινό Δημοτικό θέατρο της οδού Ρίτσου, την Τρίτη 21-7-2026 στις 21.15.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας! Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλοςσε έναν θίασο που,με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Μανώλης Καραδημητράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Οργάνωση παραγωγής: ΧρυσαντίναΚούλουμπου, Χαρούλα Λώλη

Εκτέλεση παραγωγής: Ιουλιέτα Καραχάλιου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Αργυρώ Τσοτσώνη

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή - [email protected]

Creative Agency : GridFox

Social media: Social Wave

Παίζουν οι: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, Δαυΐδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος και στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης!

Ώρα έναρξης : 9.15 μμ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/romaios-kai-ioulieta-tou-mpost-komodia

Τα εισιτήρια στην προπώληση κοστίζουν 18 ευρώ.