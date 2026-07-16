Επικό βίντεο: Το καστ της “Οδύσσειας” “ραπάρει” το έπος σε δακτυλικό εξάμετρο

Οι πρωταγωνιστές της “Οδύσσειας” αφηγούνται τα γεγονότα των Ομηρικών Επών σε δακτυλικό δεκαπεντασύλλαβο και παρουσιάζουν τους χαρακτήρες τους σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
Το καστ της “Οδύσσειας” αφηγείται την ιστορία της ταινίας και παρουσιάζει τα ομηρικά έπη σε ένα μόλις λεπτό με έναν απίστευτα δημιουργικό τρόπο.
“Ραπάροντας” ή αλλιώς απαγγέλλοντας σε δακτυλικό εξάμετρο οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ Ρόμπερτ Πάτισον, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο και Τζον Μπέρνθαλ εξιστορούν το ταξίδι του Οδυσσέα, τα μυθικά πλάσματα που συνάντησε στον δρόμο του, και τις μάχες που έδωσε κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν τον ρόλο τους στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες σήμερα.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός βίντεο για την εκπομπή The Tonight Show του Τζίμι Φάλον.
Δείτε το βίντεο
Τι είναι το δακτυλικό εξάμετρο
Δακτυλικό ή ηρωικό εξάμετρο λέγεται ο δακτυλικός δεκαπεντασύλλαβος, το κατεξοχήν μέτρο των στίχων της αρχαίας ελληνικής επικής, αλλά και διδακτικής ποίησης.
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τα Ομηρικά Έπη, αλλά αργότερα και για τη φιλοσοφία, την ιστορία, τα επύλλια, τη βουκολική ποίηση και την επιγραμματική ποίηση, όπου αποτελούσε τον πρώτο στίχο του ελεγειακού διστίχου.
Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.
Τα γυρίσματά της διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες, στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία, σύμφωνα με το Geektyrant.
Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema), τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον (Ludwig Göransson) ενώ στην παραγωγή ήταν ο Νόλαν και η σύζυγός του Έμα Τόμας (Emma Thomas) για λογαριασμό της εταιρείας τους, Syncopy.
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