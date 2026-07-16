Πάτρα: Παρουσιάστηκε στο Πολύεδρο το βιβλίο "Εκεί που ανθίζουν τα Χρυσάνθεμα"

Με επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή και συγκίνηση παρουσιάστηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Πολύεδρου, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το βιβλίο του Παναγιώτη Γκαμούρα «Εκεί που ανθίζουν τα Χρυσάνθεμα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Πρόκειεται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’50, στον πόλεμο της Κορέας, βασιζόμενο σε αληθινά στοιχεία και μαρτυρίες.

Ο συγγραφέας συνομίλησε με τον γνωστό Αιγιώτη δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερίου για το βιβλίο και τα ερεθίσματα που τον οδήγησαν να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα γι’ αυτό τον πόλεμο και να γράψει το βιβλίο. Για τη διαδικασία συγγραφής, ανέφερε τις πηγές που αξιοποίησε, όπως τα αρχεία του Στρατού και την επικοινωνία που είχε με έναν βετεράνο του πολέμου, τον Κωνσταντίνο Φάρρο που είναι εν ζωή, ο οποίος του αφηγήθηκε διεξοδικά τη ζωή των στρατιωτών, τις μάχες και την καθημερινότητα στο στρατόπεδο.

Η ηθοποιός Δήμητρα Θεοδωροπούλου διάβασε με εκφραστικότητα και ζωντάνια, αποσπάσματα από το βιβλίο. Το κεφάλαιο που επελέγη, περιγράφει τις συνομιλίες και τους προβληματισμούς Ελλήνων στρατιωτών σε ένα στρατόπεδο της βόρειας Ελλάδας, την περίοδο που το ελληνικό κράτος, ανάμεσα σε άλλη κράτη - μέλη του ΟΗΕ, ανακοίνωνε τη πρόθεση να στείλει εκστρατευτικό σώμα στον πόλεμο, απαρτιζόμενο από εθελοντές. Οι φαντάροι που δήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν, πολέμησαν στα πεδία μάχης στην άλλη άκρη του πλανήτη με ηρωισμό και αυταπάρνηση, σε έναν πόλεμο που το ελληνικό κοινό, αγνοεί σε μεγάλο βαθμό την ιστορία του. Το βιβλίο επιχειρεί από τη μία, να φωτίσει τον πόλεμο αυτό, μέσα από τα μάτια ενός νεαρού εθελοντή στρατιώτη από την Ηλεία, ενώ από την άλλη, αφηγείται τη γνωριμία του με μια νεαρή Κορεάτισσα δασκάλα, εισάγοντας μια δόση ρομαντισμού και ευαισθησίας, εν μέσω πολέμου.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και οι παριστάμενοι έθεσαν ερωτήματα στον συγγραφέα, σε έναν διάλογο σχετικά με τους λόγους που θα ωθούσαν έναν άνθρωπο της εποχής εκείνης να πολεμήσει εθελοντικά για την τύχη μιας χώρας άγνωστης και μακρινής. Την προσοχή των παρευρισκομένων, τράβηξε το αυθεντικό φωτογραφικό υλικό και οι χάρτες μαχών από τον πόλεμο της Κορέας που υπήρχαν στον χώρο.

Η έκθεση με αυτό το υλικό, θα συνεχιστεί για το επόμενο δεκαήμερο στον κήπο.