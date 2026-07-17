Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Ατρόμητος στο 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Γ' Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών είναι το τρίτο τη τάξει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Καθιερώθηκε από την Ε.Π.Ο. την αγωνιστική περίοδο 1982–1983, αν και ουσιαστικά η ύπαρξή της ανεπίσημα χρονολογείται από την αγωνιστική περίοδο 1965–1966, και μόνο για την περίοδο 1966–1967 επίσημα ως «Γ΄ Εθνική Κατηγορία».

Από το την περίοδο 1991–1992 μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2012–2013 είχε επαγγελματική μορφή, ενώ από την αγωνιστική περίοδο 2013–2014 έχει αμιγώς ερασιτεχνική μορφή.

Φέτος θα διεξαχθεί το 62ο πρωτάθλημα, με την παρουσία της Παναχαϊκής (δυστυχώς), του Ατρομήτου Πατρών και του Παναιγιαλείου.

Για την Παναχαϊκή είναι η 9η (!!) παρουσία της, για τον Παναιγιάλειο η 21η και για τον Ατρόμητο η παρθενική.

Ιδού η λίστα με τηνεκπροσώπηση της Αχαΐας στο πρωτάθλημα

1965-1966 ΠATPAΪKOΣ

1966-1967 ΠATPAΪKOΣ Απόλλων Πατρών

1967-1968 ΠATPAI

1968-1969 Παναιγιάλειος

1969-1970 ΠATPEAΣ

1970-1971 AXAΪKH

1971-1972 EΛΠIΔA ΕΓΛ./ΘΥΕΛΛΑ

1972-1973 ΘYEΛΛA

1973-1974 ΠATPAI

1974-1975 APHΣ Π.

1975-1976 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AΠOΛΛΩN Π.

1976-1977 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, APHΣ Π.

1977-1978 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΘYEΛΛA, ΑPHΣ Π.

1978-1979 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΠATPAI, ΑΧΑΪΚΗ, ΘYEΛΛA, APHΣ Π.

1979-1980 AXAΪKH, AΓ. ΔHMHTPIΟΣ

1980-1981 AXAΪKH, EΘN. AIΓIOY

1981-1982 ΠATPAI, ΘYEΛΛA

1982-1983 -

1983-1984 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AXAΪKH

1984-1985 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

1985-1986 -

1986-1987 ΠATPAI

1987-1988 AXAΪKH

1988-1989 -

1989-1990 AXAΪKH

1990-1991 -

1991-1992 ΠATPAI

1992-1993 -

1993-1994 ΠATPAI

1994-1995 -

1995-1996 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

1996-1997 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΠATPAI

1997-1998 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

1998-1999 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AXAΪKH

1999-2000 -

2000-2001 ΠATPAΪKOΣ

2001-2002 -

2002-2003 -

2003-2004 ΘΥΕΛΛΑ

2004-2005 ΘΥΕΛΛΑ, ΑΧΑΪΚΗ

2005-2006 ΘΥΕΛΛΑ, ΑΧΑΪΚΗ

2006-2007 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ

2007-2008 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2008-2009 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2009-2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2010-2011 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2011-2012 -

2012-2013 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2013-2014 ΑΧΑΪΚΗ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓ.

2014-2015 ΑΧΑΪΚΗ

2015-2016 -

2016-2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΑΧΑΪΚΗ

2017-2018 ΑΧΑΪΚΗ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ

2018-2019 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ

2019-2020 -

2020-2021 -

2021-2022 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ

2022-2023 ΠΑΤΡΑΙ

2023-2024 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2024-2025 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

2025-2026 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΘΥΕΛΛΑ

2026-2027 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, Ατρόμητος Πατρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

Ο Ατρόμητος έγινε η 17η ομάδα του νομού που ντεμπουντάρει στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι συμμετοχες:

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (21): 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027.

ΑΧΑΪΚΗ (14): 1971, 1979, 1980, 1981, 1984, 1988, 1990, 1999, 2005, 2006 2014, 2015, 2017, 2018.

ΘΥΕΛΛΑ (10): 1973, 1978, 1979, 1982, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2026.

ΠΑΤΡΑΙ (9): 1968, 1974, 1979, 1982, 1987, 1992, 1994, 1997, 2023.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (9): 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2017, 2022, 2026, 2027.

ΑΡΗΣ (4): 1975, 1977, 1978, 1979.

ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ (3): 1966, 1967, 2001.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (3): 2018, 2019, 2022.

ΑΠΟΛΛΩΝ (2): 1967, 1976.

ΠΑΤΡΕΑΣ (1): 1970.

ΕΛΠΙΔΑ (1): 1972.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1): 1980.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (1): 1981.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ (1): 2014.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ (1): 2014.

ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ (1): 2019.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (1): 2027.