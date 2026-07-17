Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος, Ατρόμητος στο 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διεξάγεται σε 10 ομίλους
Η Γ' Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών είναι το τρίτο τη τάξει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Καθιερώθηκε από την Ε.Π.Ο. την αγωνιστική περίοδο 1982–1983, αν και ουσιαστικά η ύπαρξή της ανεπίσημα χρονολογείται από την αγωνιστική περίοδο 1965–1966, και μόνο για την περίοδο 1966–1967 επίσημα ως «Γ΄ Εθνική Κατηγορία».
Από το την περίοδο 1991–1992 μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2012–2013 είχε επαγγελματική μορφή, ενώ από την αγωνιστική περίοδο 2013–2014 έχει αμιγώς ερασιτεχνική μορφή.
Φέτος θα διεξαχθεί το 62ο πρωτάθλημα, με την παρουσία της Παναχαϊκής (δυστυχώς), του Ατρομήτου Πατρών και του Παναιγιαλείου.
Για την Παναχαϊκή είναι η 9η (!!) παρουσία της, για τον Παναιγιάλειο η 21η και για τον Ατρόμητο η παρθενική.
Ιδού η λίστα με τηνεκπροσώπηση της Αχαΐας στο πρωτάθλημα
1965-1966 ΠATPAΪKOΣ
1966-1967 ΠATPAΪKOΣ Απόλλων Πατρών
1967-1968 ΠATPAI
1968-1969 Παναιγιάλειος
1969-1970 ΠATPEAΣ
1970-1971 AXAΪKH
1971-1972 EΛΠIΔA ΕΓΛ./ΘΥΕΛΛΑ
1972-1973 ΘYEΛΛA
1973-1974 ΠATPAI
1974-1975 APHΣ Π.
1975-1976 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AΠOΛΛΩN Π.
1976-1977 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, APHΣ Π.
1977-1978 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΘYEΛΛA, ΑPHΣ Π.
1978-1979 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΠATPAI, ΑΧΑΪΚΗ, ΘYEΛΛA, APHΣ Π.
1979-1980 AXAΪKH, AΓ. ΔHMHTPIΟΣ
1980-1981 AXAΪKH, EΘN. AIΓIOY
1981-1982 ΠATPAI, ΘYEΛΛA
1982-1983 -
1983-1984 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AXAΪKH
1984-1985 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
1985-1986 -
1986-1987 ΠATPAI
1987-1988 AXAΪKH
1988-1989 -
1989-1990 AXAΪKH
1990-1991 -
1991-1992 ΠATPAI
1992-1993 -
1993-1994 ΠATPAI
1994-1995 -
1995-1996 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
1996-1997 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΠATPAI
1997-1998 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
1998-1999 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, AXAΪKH
1999-2000 -
2000-2001 ΠATPAΪKOΣ
2001-2002 -
2002-2003 -
2003-2004 ΘΥΕΛΛΑ
2004-2005 ΘΥΕΛΛΑ, ΑΧΑΪΚΗ
2005-2006 ΘΥΕΛΛΑ, ΑΧΑΪΚΗ
2006-2007 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ
2007-2008 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2008-2009 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
2009-2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2010-2011 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2011-2012 -
2012-2013 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2013-2014 ΑΧΑΪΚΗ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓ.
2014-2015 ΑΧΑΪΚΗ
2015-2016 -
2016-2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΑΧΑΪΚΗ
2017-2018 ΑΧΑΪΚΗ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ
2018-2019 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ
2019-2020 -
2020-2021 -
2021-2022 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ
2022-2023 ΠΑΤΡΑΙ
2023-2024 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2024-2025 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
2025-2026 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΘΥΕΛΛΑ
2026-2027 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, Ατρόμητος Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ο Ατρόμητος έγινε η 17η ομάδα του νομού που ντεμπουντάρει στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά οι συμμετοχες:
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (21): 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2011, 2013, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026, 2027.
ΑΧΑΪΚΗ (14): 1971, 1979, 1980, 1981, 1984, 1988, 1990, 1999, 2005, 2006 2014, 2015, 2017, 2018.
ΘΥΕΛΛΑ (10): 1973, 1978, 1979, 1982, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2026.
ΠΑΤΡΑΙ (9): 1968, 1974, 1979, 1982, 1987, 1992, 1994, 1997, 2023.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (9): 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2017, 2022, 2026, 2027.
ΑΡΗΣ (4): 1975, 1977, 1978, 1979.
ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ (3): 1966, 1967, 2001.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (3): 2018, 2019, 2022.
ΑΠΟΛΛΩΝ (2): 1967, 1976.
ΠΑΤΡΕΑΣ (1): 1970.
ΕΛΠΙΔΑ (1): 1972.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1): 1980.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (1): 1981.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΪΚΩΝ (1): 2014.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ (1): 2014.
ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ (1): 2019.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (1): 2027.
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