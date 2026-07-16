Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Ερυμάνθου το σαββατοκύριακο 18 και 19-7

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Ερυμάνθου προγραμματίζει δύο εθελοντικές αιμοδοσίες, τις εξής:

Στην Χαλανδρίτσα, έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, το Σάββατο 18/7/2026 (18.00-21.30) στο νέο Δημαρχείο Ερυμάνθου σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Στον Άγιο Δημήτριο Αλεποχωρίου, «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ» την Κυριακή 19/7/2026 (9.30 το πρωί με 13.30) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!!

Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.