ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιο σκάνδαλο» - Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις διώξεις τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η άσκηση ποινικής δίωξης σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για σοβαρές πολιτικές ευθύνες και ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΠΑΣΟΚ: «Γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από επιλογές του πρωθυπουργού»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η εξέλιξη με τις ποινικές διώξεις επιβεβαιώνει όσα, όπως είπε, το κόμμα του υποστήριζε από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο πρωθυπουργός», σημειώνοντας ότι πλέον «τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάνοντας λόγο για «θράσος» και διερωτώμενος εάν η αντιπολίτευση καλείται να ζητήσει συγγνώμη ή να χειροκροτήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, «το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ακόμη ότι «πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη», υποστηρίζοντας ότι οι διωκόμενοι βουλευτές ήταν προσωπικές επιλογές του πρωθυπουργού και πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά από την αντιπολίτευση να απολογηθεί.

ΚΚΕ: «Να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται»

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε την υπόθεση «σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι αναπτύχθηκε «στον βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Καραθανασόπουλος ζήτησε να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες «σε όλους, όσο ψηλά κι αν ανήκουν», ενώ υποστήριξε ότι πρέπει να επιστραφούν περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ στους πραγματικούς δικαιούχους, τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους.

Βελόπουλος: Επίθεση από το βήμα της Βουλής

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΣΥΡΙΖΑ: «Καταρρέει το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών»

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι τελευταίες εξελίξεις καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών», επισημαίνοντας ότι «το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους».

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης, δήλωσε ότι «οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο», υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

ΝΙΚΗ: «Η κυβέρνηση παρίστανε ότι δεν γνώριζε»

Από το κόμμα ΝΙΚΗ, ο βουλευτής Κομνηνός Δελβερούδης ανέφερε ότι οι εξελίξεις «αποκαλύπτουν τη δυσωδία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε», αποδίδοντας στην κυβέρνηση ευθύνη για τους χειρισμούς της στην υπόθεση.